Juve, Cristiano Ronaldo: “Usciti troppo presto negli ultimi due anni, ora voglio la finale”

Dopo la sconfitta con il Napoli, il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha voluto caricare la Juve sui social. Ecco le sue parole:

“Ecco di cosa parla la Champions League: la fase ad eliminazione diretta. È quasi come se da questo punto in poi partisse un’altra competizione e tutti dovessero vincere la prima gara, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volevamo, ma continuiamo a puntare sempre più in alto ogni stagione e quest’anno non fa eccezione. Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte e posso solo sperare che sia l’inizio del lungo cammino che vogliamo fare fino alla finale. Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi. Andiamo ragazzi! Fino Alla Fine!”