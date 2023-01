Juve, Landucci: “Contenti della vittoria, serviva una risposta”

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo Juventus-Monza terminata 2-1:

Serviva una risposta dopo Napoli.

“Era una partita importante, avevamo in campo tanti giovani che hanno fatto bene. Siamo contenti, perché per la Juve la Coppa Italia è un obiettivo. Peccato per il gol preso, ma siamo contenti per il passaggio del turno”.

Hai già sentito Allegri?

“Non l’ho sentito, ma quando si vince siamo tutti soddisfatti”.

Potevate far entrare prima i big?

“Chiesa è entrato il momento giusto e ha deciso la partita. Di Maria è stato qualche giorno fermo. Potevano darci molto in fase offensiva e così è stato”.

Ci sono dei giovani pronti per essere in pianta stabile in prima squadra?

“Fagioli e Miretti hanno già fatto diverse partite, mentre Iling ha fatto diversi spezzoni. Sono stati determinanti quando mancavano i giocatori più esperti. Hanno dato freschezza, corsa e qualità tecnica: sono prontissimi”.