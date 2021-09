Juve, McKennie escluso dalla partita degli USA per violazione delle norme anti Covid

Grane in nazionale per il centrocampista della Juventus Weston McKennie. Il centrocampista è stato escluso dalla partita di qualificazioni ai Mondiali tra Stati Uniti e Canada (finita poi 1-1) per aver violato il protocollo anti Covid. Il provvedimento è arrivato da parte della sua nazionale. McKennie ha pubblicato una “storia” su Instagram nella quale si è scusato per l’errore e spiegando cosa è successo: “Purtroppo sono stato dalla sfida per aver violato i protocolli per il Covid. Spero di poter tornare presto con la squadra”. Il calciatore sabato sarà regolarmente a disposizione della Juventus per la partita al “Maradona” contro il Napoli.