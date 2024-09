Juve-Napoli 0-0, le pagelle di IamNaples.it: grande equilibrio e bella prova in difesa

Pareggio a reti bianche tra Juventus e Napoli all’Allianz Stadium Uno 0-0 per una partita molto tattica ed equilibrata, che comunque muove la classifica dei partenopei. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Dalle sue parti non arrivano tiri particolarmente pericolosi, ma più dei cross tagliati e insidiosi. Esce fuori per infortunio. Dal 36′ Caprile 6: Buon esordio, non prende tanti tiri, ma è attento e bravo nella gestione con i piedi.

Di Lorenzo 6,5: Molto bene su Yildiz, che quando è in palla è sempre difficile da marcare. Protagonista di alcune chiusure importanti di testa.

Rrahmani 7: Molto bene su Vlahovic, tant’è che Thiago Motta lo tira fuori per inserire Weah e dare meno riferimenti. Chiude bene qualsiasi pallone arrivi dalle sue parti.

Buongiorno 7: Come Rrahmani tiene bene su Vlahovic e su gli altri attaccanti avversari. Sbaglia poco ed è sempre molto attento nelle chiusure e in fase d’impostazione.

Olivera 6: Nico Gonzalez gli crea qualche problema quando lo punta, ma tiene bene la posizione e non è mai in ritardo. Dubbio sul retropassaggio dove colpisce il pallone in modo goffo.

Anguissa 6,5: E’ bravo a dare sempre un’alternativa a Lobotka in fase d’impostazione, i suoi allunghi sono decisivi in fase di copertura, è attento agli inserimenti dei centrocampisti avversari. Un altro giocatore rispetto ai tempi bui.

Lobotka 6,5: Poteva soffrire la gabbia dei centrocampisti della Juve, ma con la solita intelligenza ha dimostrato di essere di un livello eccelso. Dall’87’ Gilmour s.v.

McTominay 6,5: L’impatto è ottimo, dimostra tutta la sua forza e tecnica nella fasi positive per il Napoli durante la gara, bella conclusione dalla distanza che impegna Di Gregorio nel primo tempo.

Politano 7: Grande spirito di sacrificio, attitudine alla fase difensiva di alto livello, dà una grossa mano a Di Lorenzo. Pericoloso anche in fase offensiva. Dal 73′ Folorunsho s.v.

Kvaratskhelia 6: Dà sempre la sensazione di essere pericoloso, ma non è la sua miglior partita. Si adatta però benissimo tornando anche indietro per dare una mano in fase difensiva. Dal 73′ Neres s.v.

Lukaku 5,5: Viene ben controllato da Bremer, a volte non riesce a difendere il pallone come dovrebbe e a essere incisivo. Però dimostra grande spirito di sacrificio restando dentro la partita. Dal 73′ Simeone s.v.

Conte 6,5: Ottima prova, di grande equilibrio, bei cambiamenti con Politano sulla fascia al posto di Mazzocchi e McTominay tra centrocampo e attacco. La squadra è corta, attenta, non lascia spazi alla Juve e tiene bene in fase difensiva quando è attaccata. Alterna bene le fasi in cui attacca e quelle in cui subisce. Questa è solo la 4^ volta nella storia in cui il Napoli fa risultato allo Stadium. Ed è sulla buona strada alla ricerca della continuità.

Nico Bastone