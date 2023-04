Juve-Napoli 0-1, le pagelle di IamNaples.it: Raspadori scrive la storia

Straordinaria vittoria del Napoli in casa della Juventus all’Allianz Stadium. Uno 0-1 arrivato grazie a un gol di Giacomo Raspadori nel finale: in caso di tre punti con la Salernitana e di mancata vittoria della Lazio con l’Inter, i partenopei vinceranno ufficialmente il terzo scudetto. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Viene impegnato poche volte, ma compie ottimi interventi e gestisce bene il pallone con i piedi.

Di Lorenzo 7: Un centrocampista e un attaccante aggiunto, costruisce magistralmente le azioni dando una valida alternativa ai centrocampisti di Spalletti.

Juan Jesus 7: Grandi letture difensive, prima su Milik e nel finale anche su Vlahovic. Non perde mai la calma, nonostante sia attaccato su più fronti.

Kim 7: Porta qualità nella prima costruzione e precisione nelle chiusure quando la Juve prova a ripartire. Percepisce il pericolo come pochi in Europa. Nessuno passa.

Olivera 7: Attacca poco, ma difende molto bene quando Cuadrado si sgancia in avanti. Il suo agonismo gli fa alzare il livello anche quando deve coprire su situazioni da fermo.

Anguissa 7,5: Il Napoli ha sentito la sua mancanza contro il Milan, ottime letture difensive con ripiegamenti lunghi e grande aggressività. In zona offensiva duetta bene con Ndombele fino al limite dell’area.

Lobotka 7: Viene schermato dai centrocampisti della Juve, ma è protagonista di un’ottima gara in fase difensiva e nel proporre il gioco anche sganciandosi in avanti. Subisce fallo netto in occasione del gol annullato a Di Maria. Dal 96′ Rrahmani 7: Pochi minuti per dare una mano in fase difensiva nell’assalto finale della Juve con chiusure alte ben precise.

Ndombele 7: Meglio rispetto al match con il Milan, nonostante sia un po’ troppo fumoso quando si tratta di cercare la conclusione in porta o la giocata decisiva. Alla distanza perde un po’ di lucidità. Dal 67′ Zielinski 8: Porta grande lucidità sulla trequarti, con ottimi spunti nello stretto, bello l’assist per Osimhen e da una sua giocata nasce anche il gol vittoria.

Lozano 7: Tanti spunti conditi però da scelte sbagliate quando si tratta di finalizzare. Ma porta vivacità all’attacco, mettendo sempre in difficoltà la Juve sul suo out sinistro, nonostante una prova non brillante. Difficile dargli un voto più basso in una serata del genere. Dal 67′ Elmas 8: Ottimo impatto sulla partita, manda in confusione tutti accentrandosi e anche quando si allarga sull’esterno. Il suo cross per Raspadori è ricco di qualità.

Osimhen 7,5: Nel primo tempo viene poco servito, ma nella ripresa sale in cattedra facendo tremare più volte Szczesny e i difensori bianconeri col suo solito pressing e un paio di gol sfiorati. Condizione in netta crescita.

Kvaratskhelia 7,5: Ottime giocate pregevoli, quando la Juve capisce che Cuadrado da solo può poco viene costantemente raddoppiato, ma nelle scelte non è mai banale. Prende un vero e proprio pugno da Gatti non sanzionato da Fabbri e Aureliano. Dall’85’ Raspadori 9: Entra bene e decide con un gran gol una notte che entrerà nei libri di storia, non segnava da settembre, da Napoli-Spezia, un’altra partita svolta della stagione. Rete meritata per il percorso svolto, le qualità e la voglia di vestire la maglia azzurra.

Nico Bastone