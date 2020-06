Juve-Napoli, l’ex azzurro controcorrente: “La Juve ha campioni ovunque, dico vince 2 a 0. Su Gattuso e Sarri…”

Ai microfoni di Tuttojuve ha parlato così l’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica. Ecco le sue parole:

“Nell’ultima finale di Coppa Italia tra Juve e Napoli ero in campo, abbiamo vinto contro tutti i pronostici. I bianconeri erano davvero forti, coriacei ed era la squadra che aveva appena vinto il campionato, noi siamo stati tenaci ed organizzati. Ma soprattutto bravi a crederci sempre. Questo Napoli parte già spacciato? No, non è affatto spacciato. Questo Napoli ha ridotto il gap con la Juventus, ma non l’ha ancora pareggiato. Perché dall’altra parte ci sono campioni ovunque, poi è arrivato anche Cristiano Ronaldo. Anche se in una finale può esser sempre tutto in bilico, la favorita d’obbligo è la Juventus. Pronostico? Direi 70% in termini percentuali per i bianconeri, domani credo mostreranno la propria organizzazione e forza di cui dispone. E se dovessi sbilanciarmi per un pronostico, non avrei dubbi: 2-0 Juve”.

Poi continua: L”‘esteta Sarri contro il pragmatico Gattuso: il primo è più spettacolare mentre il secondo è più difensivo. Si può anche dire che Gattuso sia ripartito dal 4-3-3 di Sarri modellandolo secondo il proprio credo. E i risultati li sta ottenendo”.