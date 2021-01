Juve-Napoli, prevista fitta nebbia e terreno di gioco in pessima condizioni: le ultime

Juventus-Napoli è in programma questa sera al Mapei Stadium, si giocherà per la Supercoppa italiana e non per il campionato. Ha fatto però discutere la scelta di scegliere una città come Reggio Emilia per una partita così importante il 20 gennaio. Il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni e il clima ci mette del suo: per questa sera, infatti, è prevista una fitta nebbia. L’edizione del Corriere della Sera riferisce che: “Soffiare via il nebbione che alla vigilia incombe sul Mapei Stadium di Reggio Emilia ed è previsto anche stasera. L’Arabia Saudita, sede delle due ultime edizioni, è lontanissima, come il suo ricco ingaggio di 22 milioni per tre partite (ne manca quindi ancora una da giocare lì)”.