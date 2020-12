Sentenza Juve-Napoli, esultanza azzurra nello spogliatoio. Indifferenza bianconera dopo la sentenza

Juventus-Napoli andrà rigiocata. Niente 3-0 a tavolino per i bianconeri e via il -1 in classifica per gli azzurri. Immediate e opposte le reazioni all’esito del ricorso del club partenopeo al Collegio di Garanzia dello Sport; i giocatori del Napoli lo hanno appreso direttamente allo stadio Maradona poco dopo l’allenamento agli ordini di Gattuso, facendo scattare un’esultanza di gruppo. Indifferenza generale invece dall’ambiente juventino. I giocatori del Napoli hanno appreso del successo del ricorso del club al collegio del Coni sul match con la Juventus mentre si trovavano allo stadio Maradona. I calciatori azzurri avevano finito da poco l’allenamento quando è stata comunicata la notizia dell’annullamento del punto di penalizzazione e la decisione di far giocare la sfida con i bianconeri: nello spogliatoio è partita un’esultanza di tutto il gruppo. La stessa decisione ha invece lasciato sostanzialmente indifferente la Juventus. Lo si apprende in ambienti vicini al club bianconero in cui si fa notare che la vicenda è sempre stata “estranea” al club che – si osserva negli stessi ambienti – si presentò al campo all’ora e nella data prevista dal calendario della Serie A.

Fonte: Sport Mediaset