Juve, Nedved: “Non mi aspettavo Pirlo così offensivo, ci fa giocare un calcio più europeo”

“Vogliamo dare continuità ai risultati, in Champions non ci sono momenti per recuperare”. Raggiunto da Juventus TV prima della gara col Ferencvaros, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha presentato la gara di questa sera: “Dobbiamo cercare di conquistare i tre punti e fare una bella prestazione”.

Cosa significherebbe archiviare questa sera il discorso qualificazione?

“Diciamo che non è un peso, ma è bello giocare queste partite. Ci aspettano nove gare a breve, non giocare le prossime due di Champions sotto pressione ci aiuterebbe a concentrarci. In Europa non devi sottovalutare niente, dobbiamo essere molto concentrate”.

Cosa le è piaciuto di più contro il Cagliari?

“Si è visto che i ragazzi stanno seguendo l’allenatore. Stiamo migliorando, non si possono assimilare subito tutte le cose che chiede il mister. Io ero contento già per la prestazione contro la Lazio: avevamo fatto una bella partita, anche se non il risultato che volevamo. Ma si vedeva che la strada era giusta”.

Che idea si è fatto di Andrea Pirlo allenatore?

“Non mi aspettavo un modo di giocare così offensivo, non è facile farlo, soprattutto in Italia dove vinci con la difesa. Però devo dire che mi piace molto, e penso che lo apprezzino anche i razzi questo modo di giocare più europeo. Andiamo avanti migliorando, voglio vedere ancora altri progressi”.