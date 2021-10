Juve, Nedved: “Scudetto? Il gap è recuperabile”

“Due anni fa abbiamo cominciato a cambiare la squadra, abbiamo cercato di ringiovanirla pur provando a mantenere il risultato sportivo”. Il vicepresidente Pavel Nedved questo pomeriggio in conferenza stampa, dopo l’assemblea degli azionisti, ai giornalisti presenti ha risposto alla domanda sul momento storico che sta vivendo la Juventus e se oggi è possibile vincere: “Non è facile quando inserisci giovani ma sappiamo che il risultato e la vittoria sono l’unica cosa che conta, tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Questa società ha nel dna la vittoria, lo sanno tutti e la stiamo inseguendo. Ci sono delle difficoltà, l’ultima gara non è andata come speravamo ma non possiamo pensarci, domani ci sarà un’altra gara e dobbiamo subito ripartire”.

Avete circa la metà dei punti delle due squadre al vertice. Credete ancora nello Scudetto?

“Io mi allineo con l’allenatore, parlare di Scudetto e obiettivi in questo momento è difficile. Dobbiamo pensare una gara alla volta, agli avversari dinanzi a noi e recuperare posizioni. Parlare di obiettivi ora è difficile, abbiamo meno punti ma sono passate solo 10 partite e ce ne sono tante, il gap si può recuperare”.