Juve, Paratici non molla Milik: De Laurentiis vorrebbe cedere il giocatore all’estero

La Juventus non abbandona la pista che porta ad Arkadiusz Milik, attaccante polacco in forza al Napoli. Secondo quanto riportato da la Repubblica il giocatore ha già espresso gradimento pieno alle tentazioni bianconere: 5 milioni di stipendio all’anno rispetto agli 1,8 che prende adesso. Su Milik la Juve tira sul prezzo e non ha la minima intenzione di avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal Napoli. Paratici conta sul fatto che il polacco si svincolerà nel 2021 e in questo modo può mettere pressione su De Laurentiis, che ha incassato il no del polacco al rinnovo e spera piuttosto di piazzare il giocatore all’estero, magari all’Arsenal, anche per meno dei 50 milioni che invece dalla Juve pretenderebbe.