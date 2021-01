Juve, quattro diffidati a rischio per la Supercoppa col Napoli

Il giudice sportivo ha diramato oggi l’elenco delle sanzioni e non ci sono buone notizie per la Juventus in vista della Supercoppa. Entrano in diffida, infatti, i centrocampisti bianconeri Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. La Juve di Andrea Pirlo, dunque, si presenterà in campo domenica sera contro l’Inter con quattro calciatori diffidati in totale, poiché ci sono già Danilo e Adrien Rabiot. Un motivo di ansia in più per la successiva Supercoppa Italiana, in programma contro il Napoli mercoledì 20 gennaio.

Il campionato e la Supercoppa viaggiano infatti sullo stesso binario, a differenza della Coppa Italia che ha sanzioni da scontare a parte. In sostanza, se uno (o più di uno) dei quattro diffidati dovesse essere ammonito domenica contro l’Inter, salterebbe la Supercoppa.