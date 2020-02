Juve, Sarri: ”Parole di Commisso? Non mi interessa, ma l’arbitro l’ha visto anche al Var”

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo i 3 punti preziosi raccolti nella sfida contro la Fiorentina rispondendo anche a Commisso: “Guardo i dati, abbiamo fatto il 70% nel possesso e il 79% in supremazia territoriale, il risultato mi pare una conseguenza”.

COMMISSO ARRABBIATO – “Non lo so, non m’interessa. Il secondo rigore in velocità sembrava rigore, poi l’arbitro lo ha anche visto al VAR. Non voglio entrare in polemica, ho visto solo i dati e ho visto che erano positivi a nostro favore”.\rr