Juve Stabia, 2-2 prezioso a Frosinone. Bifulco sostituito all’84’

2-2 prezioso per la Juve Stabia a Frosinone. Gli ospiti passano subito in vantaggio grazie alla rete di Mallamo al 4′, ma la reazione del Frosinone è immediata con la punizione di Ciano che al 9′ si stampa sul palo e Brighenti che ribadisce in rete. La squadra di Nesta rischia di tornare sotto quando Di Mariano, al 33′, mette alla prova i riflessi di Bardi. Allo scadere del primo tempo segna Forte, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L’attaccante firma però il suo 16° gol stagionale al 57′, svettando di testa sulla punizione di Calò. Ma la gara è lunga e il Frosinone non molla: al 75′ Dionisi trasforma il rigore dato per il fallo di Tonucci su Ardemagni ed è 2-2. La gara si conclude con il rosso proprio ad Ardemagni per doppia ammonizione (la seconda per simulazione). A Nesta resta l’amarezza per l’occasione sprecata, mentre la Juve Stabia conquista un altro punto prezioso. Buona prestazione per Alfredo Bifulco, sostituto all’84’. L’attaccante crea non pochi grattacapi alla difesa di Nesta facendo leva sull’estro e sul dinamismo che si ritrova. Gli manca un pizzico di cinismo in zona gol.