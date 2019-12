Neanche il tempo di mettere la palla al centro per l’inizio della gara che la Juve Stabia si è già portata in vantaggio nella sfida salvezza contro il Venezia. Cross dalla destra di Vitiello perfetto per la testa del giovanissimo calciatore di proprietà del Napoli classe 1997 Alfredo Bifulco che manda immediatamente in vantaggio la Juve Stabia dopo doli 12 secondi di gioco. Vespe subito in vantaggio! Primo gol stagionale per il giocatore della Juve Stabia, e primo gol con la maglia delle vespe.

