Juve, via Ramsey e Rabiot per Locatelli

La Juventus da tempo ha messo nel mirino Manuel Locatelli e ogni giorno che passa è più convinta di questo potenziale futuro investimento. I bianconeri vorrebbero anticipare la potenziale concorrenza di club inglesi e spagnoli ed è pronta a mettere sul piatto i 40 milioni richiesti dal Sassuolo per lasciarlo partire. L’idea di Paratici è quella di far spazio al centrocampista della Nazionale cedendo Rabiot e Ramsey, arrivati a parametro zero, con un ingaggio molto alto ma anche con la possibilità di garantire una plusvalenza per la Vecchia Signora. A riportarlo è Sport Mediaset.