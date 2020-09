Juventus, Agnelli: “Molti club a rischio. In due anni 4 miliardi di ricavi in meno”

Il presidente bianconero ha battezzato l’assemblea Eca odierna facendo il punto sulle conseguenze della pandemia: “Il 90% della perdita sarà per le società, la maggior parte andrà verso una crisi di cassa. Il calcio ha saputo fare tanto, ma ora serve un’analisi per farcela”.

“Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una discesa drammatica dell’Ebitda che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club”. In particolare, giocare senza tifosi negli stadi semi-vuoti è un problema che accomuna tutte le squadre: “Non è solo l’atmosfera che lo sport genera, è anche il completo annullamento di una fonte di entrate molto importante per tutti”. Il presidente dell’Eca ha infine previsto un calo dei ricavi quando verranno rinnovati gli accordi commerciali come le sponsorizzazioni delle maglie: “Non siamo nella posizione di fornire alcuni dei diritti che abbiamo promesso. Sono abbastanza sicuro che vedremo una ridiscussione anche per questo”. Sempre secondo Agnelli, “l’effetto a catena porterà a una probabile riduzione del valore di mercato dei trasferimenti del 20-30%”.