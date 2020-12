Juventus, Agnelli: “Prevedo una perdita di 8-9 miliardi per il sistema calcio, ma vogliamo continuare primeggiare in Italia ed in Europa”

Dopo aver ricevuto il riconoscimento di miglior presidente europeo dal quotidiano Tuttosport il presidente della Juventus Agnelli ha parlato di diversi temi e trattato di argomenti in cari in casa Juve come Pirlo e Dybala. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“La riflessione che dobbiamo fare è legata al momento della nostra industria dopo la pandemia, prevedere 8-9 miliardi in meno per tutto il movimento fa capire che cosa ha significato sulla pelle dei club questo momento che stiamo vivendo. Poi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, vedo tanto interessi di istituti finanziari nel nostro settore. Immagino la Juve tra dieci anni a primeggiare in Italia e in Europa”.