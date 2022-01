Juventus, Allegri: “Abbiamo limitato i danni della classifica, dobbiamo arrivare nelle prime 4”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo il pareggio a reti bianche contro il Milan: “Con calma cercheremo di migliorare in attacco. Veniamo da tante partite e tanti scontri diretti, in caso di sconfitta ci saremmo ulteriormente allontanati dalle zone alte poi è normale che negli ultimi 25-30 metri dovevamo essere più lucidi nelle scelte e nell’ultimo passaggio. La partita è stata molto combattuta ed equilibrata, nel secondo tempo abbiamo giocato bene e nonostante un buon Milan, abbiamo limitato i danni della classifica. I ragazzi stanno giocando da squadra e mi sembrano migliorati in fase difensiva. Stasera volevamo vincere, ma ci sta non esserci riusciti. Credo che abbiamo ereditato una squadra con un Cristiano Ronaldo in meno: bisogna lavorare sui risultati e sull’autostima perché in 12 partite, in 8 non abbiamo subito gol, forse mi tocca mettere Landucci in panchina per segnare di più . Non perdiamo lo spirito di squadra e non dobbiamo rischiare di essere presuntuosi. Abbiamo un obiettivo importante, ovvero arrivare nelle prime 4. Un passo alla volta e ci riusciremo, in questo momento sono contento di ciò che stiamo facendo. Dybala? Ha fatto una buona partita poi è normale che questo campo ci ha penalizzati”.