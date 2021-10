Juventus, Allegri: “Il gesto di Mourinho allo Stadium? E’ nel suo personaggio”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma:

Che rapporto ha con Mourinho?

“Mourinho è un allenatore che ha vinto tantissimo e lo rispetto molto, è nel suo personaggio fare ogni tanto come ha fatto con il Manchester qualche anno fa. Peraltro quel gesto delle orecchie con il Manchester United lo fece al termine di una delle partite più bella della Juve, però alla fine non se la ricorda nessuno perché perdemmo. Mi fa piacere aver riportato in Italia un allenatore di grande valore come lui”.

Che idee ha sulla formazione? Bernardeschi dove può giocare?

“Domattina deciderò, oggi capirò come stanno i sudamericani perché ognuno ha fatto un minutaggio diverso con anche il volo di mezzo. Deciderò nell’ultimo allenamento di domattina. Sono contento di Bernardeschi perché sta facendo bene, però non si deve accontentare. Deve trovare quella continuità di rendimento che dipende solo dall’aspetto mentale. Quello che è stato fatto rimane, quello che c’è davanti va fatto. Domani abbiamo una bella partita che ci permetterebbe di fare un altro saltino in classifica contro una squadra noiosa che gioca verticale, attacca gli spazi e ha buoni tiratori”.

Sarebbe favorevole al rinvio di alcune gare come in altri campionati?

“Sono cose che non decido io, io sono sempre dell’idea che ci dicono dove giocare e noi andiamo. Se in Italia venissero fuori degli spostamenti di partite, apriti cielo con le polemiche sulle squadre favorite. C’è un organo di competenza che decide. Però le cose vanno affrontate con un clima più disteso anche perché questa situazione è data dall’emergenza COVID che ha cambiato i calendari internazionali. Prima non era così. Per ogni problema si trova una soluzione”.

Nel recupero di Dybala c’è stato qualche problema?

“Problema no, sta rispettando i tempi. Si pensava che forse qualche giorno in meno ce l’avrebbe messo però quando ti capitano quelle cose a livello muscolare pensi in un modo e credi di poterci mettere di meno. Dipende sempre dall’evolversi della situazione”.