Juventus, Allegri: “L’Inter la favorita per il campionato. Avessimo avuto 4 punti in più potevamo divertirci”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo il pareggio contro l’Atalanta: “Abbiamo avuto un attimo di rischio su varie palle perse nel primo tempo, mentre nel secondo paradossalmente nei momenti dove dovevamo fare gol abbiamo sbagliato quasi sempre. Sul gol dell’Atalanta bravo Malinovskyi, ma bravi anche i miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e hanno trovato un bel gol con Danilo. I tre davanti hanno fatto buone triangolazioni e buone idee, poi però c’è stato un momento in cui ci siamo stretti troppo e non usavamo l’ampiezza del campo, ritrovandoci in difficoltà nello scaricare la palla. Tecnicamente è stata una partita piacevole, per me un po meno perché rischiavamo di perderla. Abbiamo ottenuto un punto importante, ci tenevamo a vincere ma almeno abbiamo allungato la striscia positiva. Impossibile pensare alle squadre davanti, cerchiamo di migliorare le nostre prestazioni e migliorare ad esempio nell’ultimo passaggio che ci è mancato. Dobbiamo fare in modo che la magglior parte delle azioni si tramutino in gol. Zakaria? C’erano molti spazi da aggredire e McKennie è stato molto bravo, c’era bisogno di gamba e di corsa e anche Rabiot ha giocato una buona partita. Il campionato? In testa c’è il miglior attacco o la seconda miglior difesa, io credo che negli ultimi 12 anni solo una volta non ha vinto la miglior difesa, credo con Sarri, ma c’era anche la pandemia ed è stato strano. Chi vince? Con tutto il rispetto per Milan e Napoli, ma ieri è stato un passaggio importante per l’Inter, è la favorita per lo scudetto. In questo momento queste tre sono più forti, a noi mancano 4 punti per poterci iscrivere ed è stata colpa nostra. Vlahovic? Deve migliorare nella rifinitura, deve crescere e non intestardirsi”.