Juventus, Bonucci: “Abbiamo sbagliato il primo tempo, ci dobbiamo svegliare”

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di Lione: “Abbiamo sbagliato il primo tempo dove eravamo secondi su tutto. In certe partite il minimo errore lo paghi. Nel secondo non hanno mai tirato in porta perchè si è vista la vera Juve. Ci hanno colpito quando eravamo in dieci ed è stato un piccolo momento dove loro sono stati bravi a farci male. Ora mettiamo la testa sulla gara di domenica e poi al ritorno dobbiamo assolutamente passare”.

E’ stato un problema di atteggiamento?

“Sì. Eravamo lunghi, distanti con i reparti e poco aggressivi. L’aggressività te la dà la testa. Ci dobbiamo svegliare”.

Nel riscaldamento hai ripreso Matuidi. Avevi visto che qualcosa non girava?

“Sì. Non ho ripreso Matuidi. Ho detto lui che la squadra la fa chi sta fuori. Tutti dobbiamo essere pronti perchè può succedere qualsiasi cosa ma si respirava che qualcosa non era acceso anche fra i titolari. Dobbiamo fare squadra anche in queste piccola cose che fanno la differenza”.