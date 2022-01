Juventus, Chiellini: “Il pareggio è un risultato positivo, siamo cresciuti rispetto ad inizio campionato”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo la sfida pareggiata contro il Milan: “Sono sempre uno che pensa positivo e il bicchiere è sempre mezzo pieno. La partita è stata equilibrata e il risultato più giusto era un pareggio. Siamo molto cresciuti rispetto all’inizio della stagione, mentre il Milan è una grande squadra, specie in casa dove sta andando molto bene. Una vittoria ci avrebbe dato slancio, ma stiamo crescendo e ci aspettano 4 mesi belli in cui dobbiamo provare ad affermarci in tutti gli obiettivi. Il campo? Speriamo trovino una soluzione, ma si è giocato bene. Qualche dubbio sul calendario, con tante partite in pochi giorni, ce l’ho. Questo stadio è sempre il più bello d’Italia e spero torni adeguato. Cosa ci manca? Bisogna sfruttare gli episodi, abbiamo migliorato la lettura delle partite ma ci è mancato il guizzo. Oggi abbiamo visto una Juventus in crescita con una precisa identità. Mi spiace per Ibra, io ho sempre l’entusiasmo del ragazzino e mi godo tutto perché so che potrebbe essere una delle ultime partite qui. Sono felice anche negli allenamenti e cerco di dare l’esempio anche ai giovani”.