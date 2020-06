Juventus, Chiellini: “Ritiro? Gioco un altro anno e poi valuterò”

Il calciatore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Instagram con Martina Colombari.

“Se l’infortunio mi fosse capitato dieci anni fa non avrei avuto la serenità per accettarlo. Oggi capisco che ci può stare e ho trasformato l’energia per tornare. Il primo periodo ho sentito una scarica di energia forte, fai fisioterapia e vai a mille, anche se fa male. Quando togli le stampelle valuti i miglioramenti, a volte sono impercettibili: ti sforzi tanto per recuperare poco per volta.

Mi sto riprendendo da qualche piccolo problemino avuto durante la sosta, lavorerò ancora qualche giorno da parte, spero di entrare in gruppo presto. Sarà un’estate strana, ma per noi il già poter giocare e muoversi è bello.

Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Sicuro gioco un altro anno, poi vediamo come reggono le gambe. Ci sta che possa smettere il prossimo anno o farne uno in più. Vorrei continuare nel calcio perché è la mia vita, magari con un ruolo più dirigenziale che di campo, ma nella vita non si sa mai. Dovrò dare la giusta importanza anche alla famiglia e allo studio, ma quello mi piace.

Spero di arrivarci in ottime condizioni per vivermi quest’ultima manifestazione alla grande, per fare da balia a tutti i giovani forti che ci sono in squadra. Giocare tre partite a Roma ci dà carica e responsabilità. Un cerchio che si chiude”.