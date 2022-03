Juventus, Chiellini: “Scudetto? Giusto che i tifosi sognino, ma dobbiamo essere realisti”

“Giusto che tifosi sognino e ci diano energia. Fino a poche giornate fa non eravamo nemmeno quarti, può ancora succedere di tutto. Noi, però, dobbiamo essere realisti e pensare alla Samp. Non è un nascondersi, ma essere equilibrati”. Giorgio Chiellini parla così delle possibilità scudetto della Juventus a margine della presentazione della neonata Fondazione EcoEridania Insuperabili. “Ad oggi è un sogno dei tifosi, facciano loro le tabelle, noi dobbiamo pensare solo alla Samp – insiste il difensore – Dobbiamo concentrarci sul campo, le altre situazioni vanno lasciate in secondo piano: ho fatto l’Europeo senza contratto e l’ho vinto, il calcio moderno è questo e bisogna conviverci”. Dopo le difficoltà iniziali, i bianconeri sembrano comunque aver ripreso il suo cammino: “Da novembre, a parte le sconfitte con l’Atalanta e con l’Inter in Supercoppa, abbiamo ritrovato solidità. Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic si sono percepiti e la squadra sta crescendo. Sabato sarà una gara difficile perché la Samp ha bisogno di punti. E subito dopo c’è la Champions: passare il turno è vitale per i tifosi e per noi per continuare a crescere in vista del finale di stagione”. Quanto alle sue condizioni, Chiellini rassicura i fans: “Sto meglio, me la sono presa con comodo. Nei prossimi giorni mi aggrego al resto del gruppo, sono fiducioso nel recupero. Spero di dare una mano già prima della Nazionale”.