Juventus, discussione tra Szczesny e Rabiot dopo il Milan. E Allegri arriva tardi in tv

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, dopo il diverbio in campo tra Szczesny e Rabiot a causa del gol subito contro il Milan ad opera di Rebic, la discussione tra i due sarebbe proseguita animatamente anche all’interno dello spogliatoio nel dopo gara. Il portiere ha accusato il francese di non essersi posizionato nel modo giusto sul corner, permettendo così all’attaccante milanista di saltare indisturbato e mettere la palla in rete. Discussione che non sarebbe stata la sola alla fine del match, con una situazione nella pancia dello Stadium non proprio serena, tanto che, lo stesso tecnico Massimiliano Allegri, è stato costretto a ritardare le interviste con le tv di almeno mezz’ora proprio per seguire da vicino i diverbi interni.