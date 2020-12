Juventus, dopo la Fiorentina anche il Renate: Nedved furioso con l’arbitro bissa l’addio allo stadio

Non è stato un turno di campionato felice in casa Juventus e non solo per la sconfitta della prima squadra contro la Fiorentina per 3-0 all’Allianz Stadium. Anche la formazione Under 23 bianconera, che milita nel campionato di Serie C, è incappata in una sconfitta contro il Renate primo in classifica. Uno stop arrivato per il calcio di rigore assegnato alle Pantere a metà del secondo tempo e che ha fatto infuriare non poco la dirigenza del club torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in occasione del penalty assegnato per fallo di Delli Carri su Esposito, Pavel Nedved, vicepresidente della Juve presente in tribuna ha contestato: “Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla oramai era a centrocampo senza che il direttore di gara si fosse accorto di nulla“. Parole queste arrivate subito prima che il diretto interessato lasciasse lo stadio. Proprio com’era accaduto poche ore prima al termine di Juventus-Fiorentina 0-3. Davvero un brutto finale di 2020 per i bianconeri.