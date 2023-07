Juventus, esclusione dalle coppe europee per un anno e multa: Fiorentina in Conference

La Uefa ha deciso: Juventus esclusa per un anno dalle competizioni europee. Per i bianconeri anche multa da 20 milioni di euro. Nella prossima Conference League giocherà quindi la Fiorentina.

Ecco le sette squadre italiane in Europa

Champions League: Napoli, Lazio, Inter, Milan

Europa League: Atalanta, Roma

Conference League: Fiorentina

Il comunicato della UEFA: “Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha aperto indagini su Juventus (ITA) e Chelsea FC (ING) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play. La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso di: escludere la Juventus dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24; imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA”.