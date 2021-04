La vittoria contro il Genoa ha dato tre punti molto importanti ad Andrea Pirlo. Non tutti, però, nella Juventus sono apparsi di buon umore. Cristiano Ronaldo, per esempio, quando l’arbitro ha fischiato la fine del match, ha gettato al vento la maglia bianconera. CR7 è parso indispettito anche durante il match per alcune occasioni da gol mancate. Un raccattapalle ha poi portato via la sua maglia.