Juventus, Higuain ai box ma il mal di schiena non preoccupa

Non è certo il momento più felice alla Juventus per Gonzalo Higuain. Oltre all’agguerrita concorrenza – sottolinea La Gazzetta dello Sport – il Pipita infatti ha pure il mal di schiena: ieri non ha preso parte all’allenamento aperto a circa 500 tifosi a causa di una lieve lombalgia e all’inizio c’è stata un po’ di preoccupazione. Anche se adesso ha il 21 sulla schiena, non c’è altro nove puro alla Continassa: per questo Gonzalo è un’opzione tattica irrinunciabile, anche a partita in corso.

Lione e Ferrara – Per fortuna di Maurizio Sarri, la lombalgia non preoccupa per i prossimi impegni. Le condizioni di Higuain verranno monitorate di giorno in giorno, ma non c’è motivo per dubitare della presenza in Champions mercoledì prossimo a Lione: si lavora per quell’obiettivo senza escludere del tutto la possibilità di schierarlo anche sabato a Ferrara.