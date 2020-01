Juventus, Higuain: “Sarri il migliore allenatore che abbia mai avuto. A Napoli ha tirato fuori il meglio di me…”

Intervistato dal Telegraph, Gonzalo Higuain parla del suo rapporto con Maurizio Sarri: “Ho imparato molto da ogni allenatore, ma non ho dubbi che Sarri sia quello che ha tirato il meglio di me. Non molla mai, è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo ma è un buon conflitto”.

“Non c’è niente di male ad essere testardo: se non lo sei abbastanza non hai emergi e scompari tra gli altri. E io sono solo testardo nel calcio”.

Sulle dichiarazioni di Sarri, che lo ha definito una macchina infernale che vive per il gol: “Io e Sarri tiriamo fuori il meglio l’uno dell’altro. Era con me e ha assistito alla migliore stagione che abbia avuto (Napoli, 2015-16) ed è per questo che mi conosce così bene e l’ha detto. Il problema è che non l’ha detto a me, ma a gli altri!”.