Juventus, i dirigenti donano ferie ai dipendenti per evitare la cassa integrazione

In questo periodo delicato per tutt l’Italia non solo per il Covid ma anche per la crisi che sta colpendo il nostro paese, la Juve ha pensato a una soluzione alternativa per sostenere i propri dipendenti. Infatti, i punti vendita di Milano e Torino dopo aver chiuso ed aver interrotto le loro attività sono state soccorse dalla “Banca Ferie Solidali” da parte della società.

La dirigenza della Juventus ha quindi deciso di donare “una parte cospicua delle proprie ferie lavorativi” a tutti i dipendenti colpiti dalla crisi. Come si legge nel sito ufficiale del club bianconero, “Si tratta di una soluzione innovativa, denominata ‘Banca Ferie Solidali‘, che permette al momento, in virtù di uno spirito di solidarietà tra categorie, di evitare il ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali, più penalizzanti per il reddito dei lavoratori”.

Un bel gesto da parte della società bianconera, per aiutare il proprio settore più colpito in questo momento.