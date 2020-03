Juventus-Inter, Agnelli su Zhang: “C’è stima, condividiamo le stesse priorità sull’emergenza Coronavirus”

Dopo le dure parole dei giorni scorsi del Presidente dell’Interno Steven Zhang, arriva il commento da parte di Andrea Agnelli riguardo il rinvio di Juventus-Inter e del caos che si è generato in questi giorni. Il patron bianconero ha parlato a margine dell- FT Business of Football Summit che si sta tenendo a Londra. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Fa parte delle autorità assumere determinate decisioni – ha dichiarato il presidente della Juventus – ai club spetta di rispettarle. La priorità in questo momento deve essere la tutela della salute pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus”. E come ribadito, anche in modi decisamente forti, dal numero uno dell’Inter Steven Zhang: “Lo stimo molto – ha aggiunto Andrea Agnelli – ci siamo confrontati qualche settimana fa quando è venuto a cena da me e so che condividiamo le stesse priorità sull’emergenza coronavirus“.