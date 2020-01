Juventus, la squadra è rientrata oggi a Torino. Domani si riprendono gli allenamenti

La Juve è rientrata oggi da Napoli: per il gruppo un giorno di riposo. Una fitta nebbia all’aeroporto di Capodichino ha impedito alla Juventus di rientrare in nottata a Torino, dopo la partita di ieri sera al San Paolo. La squadra, pertanto, ha trascorso la notte a Napoli, ed è ripartita nella tarda mattinata, come confermato nella nostra esclusiva. Arrivati a Torino, i bianconeri oggi non si alleneranno: il ritorno in campo per gli allenamenti è in programma domani pomeriggio.