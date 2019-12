Juventus-Lazio, quanto vale vincere la Supercoppa italiana

Juventus e Lazio sono pronte a scendere in campo per la finale di Supercoppa italiana. Il trofeo è stato ribattezzato “Coca-Cola Supercup” in vista dell’accordo tra la Lega Serie A e la multinazionale, che sarà sponsor dell’evento.

La sfida – come lo scorso anno – si disputerà in Arabia Saudita, ma questa volta si giocherà al “King Saud University Stadium” di Riad. In attesa di scoprire chi solleverà il trofeo, i due club possono sorridere per i premi che incasseranno grazie alla disputa del match.

Come noto, a seguito dell’accordo raggiunto dalla Lega Serie A, la finale si deve disputare in Arabia Saudita per tre edizioni sulle cinque organizzate tra il 2018 e il 2022. Un accordo che ha visto praticamente raddoppiare i proventi totali della competizione e che porterà l’evento in Arabia almeno ancora una volta nei prossimi tre anni.

Juventus e Lazio porteranno così a casa 3,375 milioni di euro a testa per l’edizione 2019 in programma domenica sera. Inoltre, 750.000 euro saranno destinati alla Lega Serie A per un totale di 7,5 milioni di euro. Le spese restano a carico degli organizzatori, ma l’accordo porterà un totale di 22,5 milioni di euro in tre edizioni.

Fonte: CalcioeFinanza.it