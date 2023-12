Juventus-Napoli 1-0, le pagelle di IamNaples.it: Kvara, errore clamoroso!

La Juventus batte il Napoli 1-0 grazie al gol di Federico Gatti. I partenopei trovano un’altra sconfitta in Serie A dopo lo 0-3 casalingo contro l’Inter e stavolta la Roma può trovarsi al quarto posto in solitaria. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5,5: Nel giro palla mette in difficoltà il Napoli con alcuni lanci fuori misura. In generale non dà particolari sicurezze alla difesa. Sul gol poteva uscire.

Di Lorenzo 6: Ottimo primo tempo con qualità e quantità. Nella ripresa cala fisicamente come tutta la squadra , soprattutto nella fase iniziale fino al 70′, poi è uno dei protagonisti dell’arrembaggio finale.

Rrahmani 5: E’ fuori forma, gioca perché le alternative sono meno affidabili. Si perde Gatti in occasione del gol vittoria della Juventus. Può fare di più anche quando imposta l’azione.

Juan Jesus 6: Riesce a controllare Vlahovic come può, a volte anche utilizzando le maniere forti, ma la sua non è una brutta partita. Fa quel che può.

Natan 5,5: Mezzo voto in più per un clamoroso salvataggio su Vlahovic. Per il resto, lo puntano tutti perché non dà garanzie in un ruolo non suo e anche perché non è il nuovo Thiago Silva, per usare un eufemismo. Dal 72′ Zanoli 5,5: Tocca tanti palloni, ma la sua entrata è la fotografia di un giocatore che doveva andar via in prestito per maturare, perché non dà quelle soluzioni che servono a questa squadra.

Anguissa 5,5: Nel primo tempo vince tanti duelli, poi dall’inizio della ripresa fino al 70′ ha un calo fisico evidente come tutti. Man mano che passano i minuti, Rabiot gli prende le misure e non è più incisivo.

Lobotka 6: E’ bravo nell’intercettare quei palloni vaganti sulla propria trequarti e su quella avversaria. Trova pochi sbocchi per imbucare, anche perché a sinistra non c’è un terzino che lo aiuti. Dall’86’ Cajuste s.v.

Zielinski 5,5: Si fa vedere poco e quando lo fa è sulla destra, nel traffico e non è in grado di incidere. Duetta bene nello stretto, però il guizzo come l’anno scorso non c’è. Dal 65′ Elmas 5,5: Molto evanescente, sulla sinistra prova a dare una mano a Kvara, ma non dà incisività e spesso è troppo frettoloso nelle scelte.

Politano 6: Va a sprazzi, è molto vivace e mette in difficoltà Danilo tenendo spesso basso Kostic. Poi si spegne, perdendo brillantezza e lucidità nelle scelte. Dal 72′ Raspadori 5,5: Anche lui prova a suonare la carica, la Juve si abbassa quando entra lui e ha più spazio, tempo e modo di giocare. Però non trafigge il muro.

Osimhen 5,5: Lotta come un leone e non è una novità, sul gol è in netto fuorigioco. Ma è troppo solo. Bene quando fornisce l’assist a Kvara per un pallone che va solo buttato dentro.

Kvaratskhelia 5: Dalle sue parti non si gioca mai, anche perché è solo contro tutti visto il limite di giocare con un centrale sulla fascia. Sbaglia un gol clamoroso, s’innervosisce e si fa ammonire in modo assolutamente evitabile. Ne ha tanti addosso nel finale che lo limitano. Dall’87’ Simeone s.v.

Mazzarri 6: Ha accettato una situazione disastrosa ed è per questo che il Napoli – inteso come club – deve solo dirgli grazie. Imposta bene la partita nel primo tempo, mentre nella ripresa subisce un calo fisico per via di una preparazione pessima. Potrebbe avere più coraggio con i cambi, ma la sensazione è che questa situazione non si risolva con un Lindstrom in più o in meno, quindi è una valutazione marginale. Il Napoli è malato e lui sta facendo di tutto per dargli una cura.

Nico Bastone