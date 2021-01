Juventus-Napoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Insigne, che errore! Zielinski spettatore non pagante

Il Napoli perde la Supercoppa italiana contro la Juventus: sconfitta per 2-0 al Mapei Stadium, decisivi i gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Tra le fila dei partenopei si segnalano il rigore sbagliato da Lorenzo Insigne e un paio di occasioni salvate da Szczesny su Lozano. Male alcuni azzurri, con Zielinski che non è mai entrato in partita e il duo Bakayoko-Petagna che poteva fare decisamente di più in più di un’ora di gioco. Per la Juve si tratta della 9^ Supercoppa vinta della sua storia.

OSPINA 6,5: Grande parata nel primo tempo su Kulusevski che calcia in porta in posizione dubbia. Salva sulla linea su Bernardeschi all’inizio della ripresa. Prende un colpo alla testa in modo fortuito da Cristiano Ronaldo. Chiude la porta anche quando il guardalinee alza la bandierina. Non può nulla sui due gol.

DI LORENZO 6: Non si propone come suo solito per dare una mano a Lozano in fase offensiva, ma Chiesa prima -e Bernardeschi poi- insieme a Ronaldo sono clienti difficili. Si guadagna anche qualche calcio di punizione che fa rifiatare la sua difesa.

MANOLAS 6: E’ suo il primo squillo per il Napoli con un colpo di testa finito fuori. I piedi non sono quelli del suo compagno di reparto e si vede quando deve impostare. Commette un’ingenuità insieme a Ospina che poteva costar cara al Napoli con l’intervento di Ronaldo.

KOULIBALY 6,5: I primi 25′ sono caratterizzati da ottime chiusure, su tutte quella su Cristiano Ronaldo. Deve guidare la difesa nell’assalto della Juve, che prosegue anche dopo l’1-0. Nell’1 vs 1 non si fa mai superare e sempre pronto negli anticipi.

MARIO RUI 5: Ha bisogno più volte dell’aiuto di Insigne per contrastare Cuadrado nel primo tempo. In fase offensiva non è poco propositivo. Dalle sue parti il colombiano -uno dei principali fari del gioco di Pirlo- riesce spesso a creare pericoli. (DALL’83’ POLITANO: s.v.)

BAKAYOKO 5: Si fa infilare troppe volte alle spalle, non riesce a incidere nel recupero dei palloni come al solito. E’ protagonista di un rimpallo che propizia il gol di Ronaldo. (DAL 67′ ELMAS 5: Il macedone difficilmente incide positivamente dal primo minuto, ancor meno a partita in corso. Forse in confusione perché cambia diversi ruoli in pochi minuti.

DEMME 6: E’ protagonista di un grande assist per Lozano, nel quale solo una grande parata di Szczesny gli nega il gol. E’ molto pressato, ma cerca sempre di proporre gioco e inserirsi. E’ infatti del tedesco il primo tiro del Napoli nel secondo tempo. (DALL’83’ LLORENTE s.v.).

LOZANO 6: Solo una parata irreale di Szczesny gli nega la gioia dello 0-1 con un colpo di testa dopo uno splendido cross di Demme. Ben tenuto da Danilo, cala nel secondo tempo, dove non si segnalano cose interessanti fino a pochi istanti dalla fine, dove un suo tiro viene deviato da Chiellini e poi parato coi piedi ancora una volta dal portiere polacco.

ZIELINSKI 4: Il tunnel a Cuadrado è l’unica giocata degna di nota -in senso positivo- della sua partita. Al Napoli manca la sua qualità per tutti i 90′, dove non riesce mai a essere decisivo, nemmeno nell’impostazione quando Gattuso tira fuori prima Bakayoko e poi Demme. Troppo spesso il polacco ha steccato i big match.

INSIGNE 4,5: Tanti ripiegamenti difensivi nel primo tempo per dare una mano a Mario Rui su Cuadrado. Quando il collega di reparto belga si guadagna il rigore, lui lo spedisce fuori calciando malissimo pur spiazzando Szczesny. Un errore che pesa molto visto il risultato.

PETAGNA 4,5: Quasi impalpabile nei primi 45′, si fa vedere solo per i ripiegamenti a centrocampo per offrire una soluzione in più ai suoi. Male nel secondo tempo, dove tocca pochissimi palloni. (DAL 72′ MERTENS 6: Si guadagna un calcio di rigore rubando il tempo a McKennie che stava rinviando il pallone).

GATTUSO 5: Propone la stessa squadra che ha vinto contro la Fiorentina per 6-0, se non per il ritorno di Di Lorenzo a destra. I suoi ragazzi sono parsi timorosi già nel primo tempo. Il cambio di Mertens ha dato la possibilità di raggiungere il pareggio, poi manda in campo tutti i suoi giocatori offensivi per cercare il pareggio. Dà ancora tanta fiducia a Elmas anche perché manca Fabian. Deve lavorare ancora sui problemi della sua squadra.

Tabellino Juventus-Napoli 2-0 (primo tempo 0-0)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Bentancur (37′ st Rabiot), Chiesa (1′ st Bernardeschi); Kulusevski (37′ st Morata), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Fagioli, Ranocchia. Allenatore: Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (37′ st Politano); Bakayoko (22′ st Elmas), Demme (40′ st Llorente); Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna (27′ st Mertens). A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Cioffi. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 19′ st Ronaldo, 45′ st Morata. Al 35′ st Insigne manda fuori un rigore

AMMONITI Ronaldo (J); Zielinski (N)

Nico Bastone