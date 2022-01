Juventus-Napoli, biglietti del Settore Ospiti in vendita da lunedì 3 gennaio

Da lunedì 3 gennaio 2022 saranno in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

posti disponibili: 508 (settore 110 – pari al 50% della capienza del settore);

inizio vendite lunedì 3 gennaio dalle ore 12:00;

prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web;

termine vendite mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19:00.

La determinazione dell’O.N.M.S. n. 28/2021 prevede “vendita dei tagliandi nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli”.

I biglietti potranno essere acquistati direttamente sul sito web della Juventus, a questo link: https://tickets.juventus.com/ it/59587-juventus-s-s-c- napoli/tickets/12117-JUVENTUS- S-S-C-NAPOLI/

Sebbene già specificato all’interno del portale di vendita di seguito si segnalano le norme di accesso all’impianto:

• Accesso consentito ai soli soggetti in possesso di certificazione Verde Covid-19 “rafforzato”. Saranno considerati validi solo i “Green Pass” certificati da QrCode leggibile dall’applicazione Verifica Covid-19 del Ministero della Salute;

• Utilizzo della mascherina FFP2 per tutta la durata e permanenza all’interno dell’impianto sportivo, come previsto dal DL 24/12/2021 n. 221.

Si segnala inoltre che all’interno del “Regolamento d’uso dell’impianto” è stato inserito uno specifico punto relativo alla prevenzione per il contenimento della diffusione del Covid-19 ovvero:

Lo spettatore è tenuto a rispettare le normative nazionali e regionali, anche di natura secondaria, in materia di prevenzione per il contenimento della diffusione del Covid-19, nonché le disposizioni e le regole specifiche (Norme Specifiche Covid-19) di volta in volta adottate da Juventus e pubblicate sito: www.juventus.com.

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, di seguito, gli indirizzi dove i tifosi potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni:

mail: richiesta.striscioni@juventus. com

fax: 011.6563.9257

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito ufficiale della Juventus Football Club: www.juventus.com

– Modulo richiesta esposizione striscioni e regolamento d’uso dell’Impianto Allianz Stadium

– Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche

– Norme Specifiche Covid-19

– Mappa dello stadio con l’indicazione del parcheggio e dell’ingresso del Settore ospiti