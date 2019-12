Juventus, Paratici: “Lione? Abbiamo fatto un mezzo sorriso, poteva andare peggio”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la consegna di un premio per il suo lavoro in bianconero.

Ecco le sue parole:

“Ringrazio la giuria per avermi omaggiato di questo premio importante. Per De Ligt è stata una bella serata l’anno scorso, ci abbiamo parlato, non è stata la prima volta. Sicuramente ha potuto visitare Torino e respirare l’ambiente di Torino e della Juve. Per me è una serata importante in una città che è la mia da dieci anni, dedico questo premio a tutti i collaboratori che hanno lavorato con me a cominciare da Nedved, Cherubini e tutto il gruppo dello scouting. È una serata speciale che si vive a Torino e che condividiamo con questo splendido giornale che è Tuttosport e che ci segue tutti i giorni. Il Lione? Un mezzo sorriso lo facciamo perché sicuramente c’erano avversarie peggiori che potevamo incontrare. Ma sappiamo che la Champions League è sempre difficile.”