All’intervallo del Big match della ventesima giornata la Juventus è avanti 1 a 0 grazie ad un gol di Ronaldo.

Roma in controllo del gioco, ma il portoghese è in giornata e colpisce anche una traversa sfiorando il raddoppio. Nel finale espulso il vice allenatore della Juve ed ex tecnico della Primavera del Napoli Roberto Baronio, mandato via per proteste.