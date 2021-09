Si sta giocando in questi minuti la partita tra Juventus e Sampdoria all’Allianz Stadium. I bianconeri cercano la prima vittoria in casa in questa stagione, anche per dare continuità al 2-3 contro lo Spezia. Problemi, però, per Massimiliano Allegri: si è infortunato Paulo Dybala, uscito in lacrime intorno al 20′ e sostituito da Kulusevski. L’argentino aveva segnato il gol dell’1-0. Probabilmente si tratta di un problema muscolare.