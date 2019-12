Juventus, Sarri contro Allegri: “Abbiamo un modo di intendere il lavoro differente, l’allenatore deve incidere”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, parla in conferenza stampa da Riyad Pubblicato il alle 15:05 da •

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, parla in conferenza stampa da Riyad, Arabia Saudita, sede della Coca Cola Supercup. Al King Saud University Stadium, domani si giocherà infatti la gara contro la Lazio. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com: Dopo gli ottavi di Champions, è il secondo obiettivo sul calendario stagionale della Juventus. A che punto è la Juve? “Non so se siamo più avanti o indietro ma ultimamente in allenamento e partita mi sto divertendo. E se lo faccio, è perché la squadra gioca o tenta di giocare il calcio che ho proposto. Se mi sto divertendo è la sensazione di avere difetti ma di lavorarci sopra e di poterli risolvere. L’obiettivo deve essere sempre utopico, essendo sempre scontenti avremo sempre modo di migliorare”.

Perché spesso cambiate modulo e uomini?

“Non capisco… Giochiamo con continuità, abbiamo difetti ma abbiamo perso una sola gara. C’è continuità: veniamo da due gare dove abbiamo fatto un grande punto di vista tattico, abbiamo finito allungandoci con problemi tattici ma fa parte del percorso e anche del modulo. E’ un modulo dispendioso per diversi ruoli, magari nel finale siamo meno lucidi per mantenere le distanze tra i giocatori”.

I giocatori sono come i cavalli, gli schemi sono cavolate come dice Allegri?

“Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri salari subiranno tanto. Che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d’accordo, che debba incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori va fatto. Sono opinioni personali, modo di intendere il lavoro differente”.