Juventus, Sarri: “Kulusevski? Non decido io, sembra interessante. Abbiamo lavorato intensamente durante le feste”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con il Cagliari.

In settimana ha lavorato più sul Cagliari o sul fatto che è la prima partita dell’anno?

“Abbiamo lavorato sui tanti errori che abbiamo commesso, prima che sul Cagliari ci siamo concentrati su di noi. Arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente ancora prima che tatticamente”.

Come sta De Ligt? Può tornare tra i titolari?

“Tra un problema alla spalla e uno agli adduttori ha avuto un periodo difficile da gestire. Ha giocato tantissimo. Nel contempo abbiamo avuto Demiral in buona condizione, quindi abbiamo avuto l’opportunità di farlo riposare. Sembra in leggera crescita, per domani dobbiamo decidere”.

Senza Khedira e Bentancur, la convince Rabiot a destra o può essere già subito un’opzione Bernardeschi?

“In questo momento stiamo provando Rabiot lo stiamo provando da interno destro. Ed Emre Can sia da interno che da centrodestra. Abbiamo anche cominciato il lavoro su Bernardeschi in questi giorni, vediamo l’evoluzione”.

Come valuta Kulusevski? Sarebbe tornato più utile subito?

“Mi sembra un profilo interessante. Non rientra tra le cose che devo decidere io, evidentemente non c’era le condizioni per farlo arrivare subito. La cosa più importante è che il club porti arrivi sempre prima su questi profili giovani”.

Come sta Douglas Costa? Può essere un’opzione tra i titolari?

“Lui è sempre un’opzione. Ha avuto una serie di infortunio che lo hanno condizionato a livello fisico. Avendo accumulato più di uno, bisogna avere cautela al momento, e riportarlo in buone condizioni fisiche senza affaticarlo sul piano muscolare. Sembra in ripresa, non ancora il top”.

Domani è una partita per il tridente?

“Vediamo domani, c’è anche Ramsey che sembra in crescita. E’ una partita in cui serve tanta attenzione perchè i due trequartisti del Cagliari possono essere fonte di ripartenza. Da parte dei centrocampisti serve molta attenzione sotto la linea della palla”.

Ha detto che avete lavorato sugli errori commessi, su quali tasti avete insistito in questi giorni?

“Quando si subisce gol la responsabilità spesso si scarica sui difensori. Ma non è sempre così. Non abbiamo protetto la difesa nel modo giusto. E quindi abbiamo lavorato principalmente sui movimenti dei nostri centrocampisti”.

Come sta Chiellini? Ha già pensato alle scelte da fare per la lista Champions?

“Sta proseguendo bene il suo percorso di recupero, ma è ancora un lavoro individuale. Prematuro parlare di lista Champions, valuteremo Chiellini e Khedira a fine mese. Adesso è presto per fare un quadro della situazione attendibile”.

Rabiot oggi è al pari con tutti gli altri? Si aspetta di più da lui?

“Dal punto di vista fisico sembra a posto. Ha fatto alcune partite consecutive ed è parso in crescita, lascia comunque la sensazione che sia uno potrebbe dare ancora di più”.

Come sta Dybala?

“Nessun problema, ieri ha lavorato a parte perché in questa settimana abbiamo fatto due-tre allenamenti di grande intensità, lui era stanco e abbiamo preferito farlo lavorare a parte”.