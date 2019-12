Juventus, Sarri: “Sconfitta non influisce sulla stagione, ci sono ancora 5 mesi”

La Juventus esce sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana: sfuma dunque il primo trofeo stagionale per la squadra di Sarri, che ha commentato il 3-1 di Riad nella conferenza stampa a fine partita. Ecco le sue parole.

”Ci dispiace aver perso un trofeo, ma abbiamo ancora cinque mesi e tante competizioni in ballo. Non influisce sulla stagione, piangersi addosso non ci risolve i problemi”.

Poi l’analisi tattica, a partire dalla questione sul tridente HDR. “Il tridente ha fatto la partita che doveva fare, così come gli altri, ma siamo arrivati corti a livello di energie. La sensazione era quella della stanchezza, avvamo bisogno di forze fresche. La partita l’abbiamo persa quando non c’era più il tridente, quindi non è per quello che è arrivata la sconfitta”.

Stanchezza che è stato individuato come uno dei problemi principali, con la Lazio apparsa decisamente con una gamba migliore. “L’allenamento di ieri mi ha portato su una strada diversa, è stato il miglior allenamento della stagione, avevo sensazioni di brillantezza che forse non erano vere, anche lo staff la pensava così. Ci ha indotto a cambiare pochi giocatori, ma non era vero quanto abbiamo visto ieri. Il calendario era questo, dovevamo riuscire noi a superare questa difficoltà”.

Infine il capitolo Lazio, un avversario quest’anno finora maledetto. “Con la Lazio avevo sempre vinto, al momento ha una condizione superiore alla nostra, ma magari quando li affronteremo di nuovo cambierà la situazione. Loro sono in un momento magico, ma tra qualche mese potrebbe non essere così, se continuano così per otto mesi c’è poco da fare per tutti”.