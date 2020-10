Possibile tegola per Andrea Pirlo: l’allenatore della Juventus rischia di perdere per infortunio Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, non giocherà contro la Bulgaria domani sera. Di seguito, il tweet della Federazione gallese:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿DIWEDDARIAD CARFAN🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Aaron Ramsey has withdrawn from the squad due to injury and will not travel to Bulgaria.

Brysia wella Rambo!#TogetherStronger pic.twitter.com/AuydI2FEYO

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) October 13, 2020