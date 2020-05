Kappa, resp. Caruso: “La nuova maglia del Napoli senza le toppe degli sponsor! Ci saranno solo scritte bianche”

Enrico Caruso, responsabile commerciale della Kappa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live. Caruso ha parlato della maglia della stagione 2020/21 del Napoli, che vedrà l’abolizione delle toppe degli sponsor:

“Nelle maglie della prossima stagione non ci sarà più la toppa degli sponsor, ma sarà presente solo il lettering, in base alle indicazioni della Lega. La scritto commerciale sarà meno invasiva. Nel caso del Napoli, non ci sarà più la toppa rossa della Lete, come degli altri sponsor, ma solo la scritta bianca.

E’ un assoluta novità rispetto agli ultimi anni, stiamo lavorando per rendere le nuove maglie ancora più belle. Abbiamo lavorato duramente per le prossime maglie in stretta collaborazione con Luigi De Laurentiis. Saranno lineari, con un nuovo tessuto tecnico. La seconda maglia avrà un colore insolito, quello della terza lo sarà ancora di più“.