Kastanos: “Indimenticabile la gara contro il Napoli, Dia è devastante”

Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format DAZN Talks parlando della sua stagione: “Dopo la gara con l’Atalanta il mister ci ha concesso quattro giorni di riposo. Peccato che il tempo non è bello, molti miei compagni sono andati via, io sono rimasto perché la mia ragazza ha l’influenza. Ne ho approfittato per rilassarmi a casa. Se vinciamo anche a Roma chiediamo di nuovo altri quattro giorni di riposo”.

Che stagione è stata finora? “Ad essere sinceri non voglio più rivivere quella dello scorso anno, è stata piena di ansia fino all’ultimo respiro. Alla fine però siamo riusciti a fare un miracolo, perché di questo si tratta. Questa stagione siamo più sereni, la squadra è cresciuta dopo gennaio, abbiamo fatto tanti risultati positivi. Gli obiettivi della Salernitana li stiamo raggiungendo”.

Che allenatore è Sousa? “Abbiamo un grande allenatore, appassionato. Non lascia niente al caso. Vediamo tanti video, tutti i giorni ci dà consigli su come poter migliorare. Ama il calcio e cerca di far rendere al 100% i suoi calciatori, sia in campo che fuori. Ti fa crescere anche caratterialmente, siamo fortunati che sia venuto, soprattutto per me”.