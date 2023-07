Kim: “Annata fantastica a Napoli, tifosi straordinari, saranno sempre nel mio cuore”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex difensore del Napoli Kim Minjae ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua ex squadra. Ecco oe parole del coreano:

“Al Napoli ho vissuto un’annata fantastica, abbiamo vinto lo scudetto e sono stato votato come miglior difensore della serie A. I tifosi del Napoli sono straordinari, li porterò sempre dentro il mio cuore. Mi chiamano ‘The Monster’? A me fa piacere, rappresenta un po’ il mio stile di gioco. Lo voglio confermare qui in Germania, mi trascino questo soprannome dalla Corea. Me ne davano diversi, questo è il più importante. Sono molto felice di essere qui, voglio imparare il massimo dai miei compagni. Qui ci sono tanti giocatori forti. Sono una persona educata ma non ho mai avuto problemi ad adattarmi in campo. Voglio diventare un leader e lottare. Questa società mi ha voluto fortemente e devo ripagarli. Mi sento pronto per questa nuova sfida. Spero di imparare presto il tedesco”.