Kim, corsa contro il tempo per trattenerlo a Napoli: De Laurentiis al lavoro

Situazione complessa quella di Kim. Il difensore azzurro è fortemente nel mirino del Manchester United, che sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria per portare il coreano in Premier League sostituendo il capitano Harry Maguire, in uscita.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Aurelio De Laurentiis starebbe facendo una vera e propria corsa contro il tempo per tentare di trattenere il difensore. Due sono le strade: rinnovare il contratto di Kim oppure, in caso di rifiuto da parte del giocatore e del suo entourage, provare ad alzare la clausola che, ricordiamo, è valida solo nei primi 15 giorni di luglio.

Il difensore gradisce la destinazione inglese, intanto su di lui ci sarebbe anche il Psg.