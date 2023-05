L’entourage di Min-Jae Kim è intervenuto ai microfoni di Star News Korea per parlare dell’interesse del Manchester United e non solo: “Non è vero, Kim è concentrato sul finale di stagione e poi non si sa ancora le squadre inglesi che andranno in Champions. Per il futuro non c’è fretta. United? Sono interessati a lui da quando era in Cina, ma abbiamo sempre e solo chiacchierato. Ripeto non ci sono contatti e poi a giugno Kim si deve arruolare”.